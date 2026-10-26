Szkoły w Finlandii coraz częściej zgłaszają policji groźby przemocy między uczniami oraz wobec pracowników oświaty. Informuje o tym YLE News. Według Krajowego Zarządu Policji w ubiegłym roku policja otrzymała blisko 7 tys. zgłoszeń o podejrzeniu przestępstw ze szkół, uniwersytetów i instytucji badawczych.

Statystyki te obejmują także przedszkola, szkoły ogólnokształcące i szkoły średnie, dlatego nie pozwalają dokładnie ustalić, w których placówkach doszło do największej liczby incydentów. Najczęstszym podejrzewanym wykroczeniem w takich zgłoszeniach była napaść. Liczba zgłoszeń również znacznie różni się w zależności od regionu, co może być związane z różną liczbą placówek oświatowych.

Groźby wśród młodszych uczniów

Petri Mäkelä, dyrektor szkoły w Rovaniemi, powiedział, że nawet młodsi uczniowie grożą sobie nawzajem poważną przemocą. Według niego pierwszoklasiści już używają zwrotów takich jak „Zabiję cię” lub „Zastrzelę cię”. Mäkelä zaznaczył, że język dzieci stał się bardziej brutalny, chociaż uczniowie w tym wieku nie rozumieją pełnego znaczenia swoich słów i mogą w ten sposób wyrażać napięcie emocjonalne.

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Groźby wobec nauczycieli

Związek zawodowy pracowników oświaty OAJ podaje, że pedagodzy zgłaszają takie incydenty częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Według niedawnego badania w sektorze edukacji 14% respondentów w ciągu ostatniego roku zetknęło się w pracy z przemocą lub groźbami przemocy.

Dyrektorka działu prawnego OAJ Ulla Valli poinformowała, że w tym roku do organizacji zwróciło się około 200 osób w sprawach związanych z przestępstwami. Pięć lat temu takich zgłoszeń było zaledwie kilkadziesiąt rocznie. Nauczycielom grożono zabójstwem lub napaścią, a źródłem gróźb mogli być uczniowie, byli uczniowie, rodzice lub opiekunowie. Według OAJ w ciągu ostatnich dwóch lat przypadki przemocy lub gróźb najbardziej wzrosły w edukacji podstawowej.

W sprawach, w których poszkodowanymi są nauczyciele, chodzi między innymi o uderzanie, kopanie lub drapanie dorosłych przez uczniów. Typowe sytuacje, w których pedagog może być podejrzewany o wykroczenie, są związane z utrzymywaniem porządku w klasie.

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