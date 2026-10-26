芬兰学校越来越频繁向警方报告威胁事件——YLE News

芬兰学校越来越频繁地向警方报告学生之间以及针对教育工作人员的暴力威胁。据YLE News报道，国家警察委员会的数据显示，去年警方从学校、大学和科研机构收到近7000起涉嫌犯罪报告。

这些统计数据还包括幼儿园、综合学校和高中，因此无法准确确定哪些机构发生的事件最多。此类报告中最常见的涉嫌违法行为是袭击。报告数量在不同地区也存在显著差异，这可能与教育机构数量不同有关。

低年级学生之间的威胁

罗瓦涅米一所学校的校长彼得里·梅凯莱表示，甚至低年级学生也会以严重暴力相互威胁。据他称，一年级学生已经会说“我会杀了你”或“我会开枪打死你”之类的话。梅凯莱指出，儿童的语言变得更加激烈，尽管这个年龄的学生并不理解所说话语的全部含义，可能以这种方式表达情绪紧张。

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对教师的威胁

教育工作者工会OAJ表示，教育工作者报告此类事件的频率比以往任何时候都高。根据近期一项教育领域调查，14%的受访者在过去一年中曾在工作中遭遇暴力或暴力威胁。

OAJ法律部门主管乌拉·瓦利表示，今年约有200人因与犯罪有关的问题联系该组织。五年前，此类求助每年只有几十起。教师曾受到杀害或袭击威胁，威胁来源可能是学生、前学生、父母或监护人。OAJ的数据显示，过去两年中，暴力或威胁事件在小学教育阶段的增长最为明显。

在教师作为受害者的案件中，包括学生殴打、踢踹或抓伤成年人等行为。教育工作者可能被怀疑违法的典型情况与维持课堂秩序有关。

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