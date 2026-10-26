Школы Финляндии все чаще сообщают полиции об угрозах насилием между учениками и в адрес работников образования. Об этом сообщает YLE News. По данным Национального полицейского управления, в прошлом году полиция получила почти 7 тысяч сообщений о предполагаемых преступлениях из школ, университетов и научных учреждений.

Эта статистика также охватывает детские сады, общеобразовательные и старшие школы, поэтому не позволяет точно определить, в каких именно учреждениях произошло больше всего инцидентов. Наиболее распространенным предполагаемым правонарушением в таких сообщениях было нападение. Число обращений также существенно различается в зависимости от региона, что может быть связано с разным количеством образовательных учреждений.

Угрозы среди младших учеников

Директор школы в Рованиеми Петри Мякеля рассказал, что даже младшие ученики угрожают друг другу серьезным насилием. По его словам, первоклассники уже используют фразы вроде «Я тебя убью» или «Я тебя застрелю». Мякеля отметил, что язык детей стал более жестким, хотя ученики такого возраста не осознают полного значения сказанного и могут таким образом выражать эмоциональное напряжение.

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Угрозы учителям

Профсоюз работников образования OAJ заявляет, что педагоги сообщают о таких инцидентах чаще, чем когда-либо ранее. Согласно недавнему опросу в сфере образования, 14% респондентов за последний год сталкивались на работе с насилием или угрозами насилия.

Директор юридического отдела OAJ Улла Валли сообщила, что в этом году в организацию по вопросам, связанным с преступлениями, обратились около 200 человек. Пять лет назад таких обращений было лишь несколько десятков в год. Учителям угрожали убийством или нападением, а источником угроз могли быть ученики, бывшие ученики, родители или опекуны. По данным OAJ, за последние два года случаи насилия или угроз наиболее заметно выросли в начальном образовании.

В делах, где потерпевшими являются учителя, речь идет, в частности, об ударах, пинках или царапании взрослых учениками. Типичные ситуации, в которых педагога могут подозревать в правонарушении, связаны с поддержанием порядка в классе.

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