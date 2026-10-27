Zdjęcie: W Turcji przeszło niszczycielskie tornado, są ofiary śmiertelne

W tureckiej prowincji Antalya tornado zniszczyło dwa kontenery, w których mieszkali pracownicy budowlani. W wyniku klęski żywiołowej zginęło czterech pracowników, a jeden został ranny. Wir przewrócił również dźwig budowlany, jednak nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.

Klęska żywiołowa miała miejsce w dzielnicy Kepez, w osiedlu Fevzi Çakmak, gdzie znajduje się plac budowy. Tornado zniszczyło dwa kontenery, które służyły jako tymczasowe mieszkania dla robotników. Pięć osób, które znajdowały się w środku, zostało wyrzuconych przez siłę wiru.

Po zgłoszeniu zdarzenia na miejsce przybyły zespoły ratownictwa medycznego, policja i straż pożarna.

Dwóch pracowników zginęło na miejscu. Kolejnych dwóch przewieziono do szpitala, ale lekarze nie zdołali uratować im życia. Piąty pracownik budowlany odniósł obrażenia, jego stan oceniany jest jako zadowalający.

Miejsce zdarzenia odwiedził gubernator Antalii Hulusi Şahin, który rozmawiał z dziennikarzami. Jak poinformował, tornado przewróciło również dźwig znajdujący się na placu budowy. Jednocześnie w wyniku upadku dźwigu nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

Gubernator podkreślił, że śmierć i obrażenia pracowników są związane właśnie z zniszczeniem kontenerów, a nie z upadkiem dźwigu.

„Niestety, dwóch naszych pracowników zginęło na miejscu, a kolejnych dwóch zmarło w szpitalu. Jeden pracownik odniósł obrażenia, jego stan jest lekki” – powiedział Hulusi Şahin.

Według gubernatora zdarzenie miało charakter niezwykły, ponieważ nie napływały żadne doniesienia o burzy ani tornadzie w innych dzielnicach miasta. Okoliczne budynki nie uległy zniszczeniu, podczas gdy na placu budowy trąba powietrzna całkowicie zniszczyła dwa kontenery.

Przed tym zdarzeniem w regionie ogłoszono żółty poziom zagrożenia z powodu ulewnych deszczy. Okoliczności tragedii wiążą się z nagłym pojawieniem się tornada i zniszczeniem tymczasowego schronienia, w którym przebywali pracownicy.

Informują o tym agencja Anadolu oraz lokalna gazeta „Antalya Bilgileri”.

Wcześniej, 14 września, w mieście Wanning w chińskiej prowincji Hainan prawdopodobne tornado uszkodziło obiekty szkoły eksperymentalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Pekinie. Zjawisko pogodowe odnotowano około godziny 10:25 czasu lokalnego. Według danych lokalnych władz nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Potężne tornado przetoczyło się przez miasto Marsala i sąsiednie miejscowości na Sycylii. Żywioł przewrócił samochody, uszkodził szkołę i budynki mieszkalne. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia.

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