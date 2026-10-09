Відео: Торнадо на Сицилії перекинув автомобілі та тяжко травмував подружжя
Потужний торнадо пронісся містом Марсала та сусідніми населеними пунктами на Сицилії. Стихія перекинула автомобілі, пошкодила школу й житлові будинки. Двоє людей дістали тяжкі травми.
Найбільших руйнувань зазнали Марсала, Петрозіно та Мадзара-дель-Валло. В одному з населених пунктів торнадо зруйнував будинок, а в школі вибило вікна та частково пошкодило дах. Також вітер повалив опори ліній електропередач.
Тяжко постраждало подружжя, яке під час стихії перебувало в автомобілі. Обох госпіталізували у важкому стані.
Керівник Служби цивільного захисту Сицилії Сальваторе Кочіна назвав явище майже безпрецедентним для острова. Він також звернув увагу на ризики екстремальних погодних явищ на тлі кліматичної кризи.
Президент регіону Ренато Скіфані пообіцяв виділити кошти на ліквідацію наслідків стихії. На суботу в регіоні зберігається попередження про можливі сильні дощі та шторми.
Джерело: Reuters
У США ураган Isaias посилився до третьої категорії та наближається до узбережжя Мексиканської затоки. В Алабамі й Флориді оголосили надзвичайний стан, а кілька міст і округів на півдні Міссісіпі ухвалили аналогічні рішення через загрозу штормового припливу, сильного вітру та злив.
У США, в Мексиканській затоці, через ураган Ісаяс призупинили видобуток 1,28 млн барелів нафти на добу. Це становить 62,89% поточного нафтовидобутку регіону.