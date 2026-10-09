Відео: Торнадо на Сицилії перекинув автомобілі та тяжко травмував подружжя

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Потужний торнадо пронісся містом Марсала та сусідніми населеними пунктами на Сицилії. Стихія перекинула автомобілі, пошкодила школу й житлові будинки. Двоє людей дістали тяжкі травми.

Найбільших руйнувань зазнали Марсала, Петрозіно та Мадзара-дель-Валло. В одному з населених пунктів торнадо зруйнував будинок, а в школі вибило вікна та частково пошкодило дах. Також вітер повалив опори ліній електропередач.

Тяжко постраждало подружжя, яке під час стихії перебувало в автомобілі. Обох госпіталізували у важкому стані.

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Керівник Служби цивільного захисту Сицилії Сальваторе Кочіна назвав явище майже безпрецедентним для острова. Він також звернув увагу на ризики екстремальних погодних явищ на тлі кліматичної кризи.

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Президент регіону Ренато Скіфані пообіцяв виділити кошти на ліквідацію наслідків стихії. На суботу в регіоні зберігається попередження про можливі сильні дощі та шторми.

Джерело: Reuters

У США ураган Isaias посилився до третьої категорії та наближається до узбережжя Мексиканської затоки. В Алабамі й Флориді оголосили надзвичайний стан, а кілька міст і округів на півдні Міссісіпі ухвалили аналогічні рішення через загрозу штормового припливу, сильного вітру та злив.

У США, в Мексиканській затоці, через ураган Ісаяс призупинили видобуток 1,28 млн барелів нафти на добу. Це становить 62,89% поточного нафтовидобутку регіону.

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