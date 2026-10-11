Експедиція повідомила про швидке танення льодовиків у Сіньцзяні — The Express Tribune

У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю наукова експедиція виявила 24 202 льодовики загальною площею 23 629 квадратних кілометрів і попередила про прискорення їхнього танення. Дані представили на пресконференції в Урумчі, повідомляє The Express Tribune.

Втрати льодовикового покриву

За даними учасників Третьої наукової експедиції до Сіньцзяну, від 1990-х років до 2020 року регіон утратив 2167 квадратних кілометрів площі льодовиків. Більшість районів із великими запасами льоду зазнають швидкого танення.

Дослідник льодовиків Лі Чжунцін із Північно-Західного інституту екології та ресурсів Китайської академії наук назвав головною причиною глобальне потепління. За останні три десятиліття температура в Сіньцзяні зростала на 0,34 градуса Цельсія за десятиліття — приблизно у 1,7 раза швидше за середньосвітній показник і в 1,13 раза швидше за середній показник у Китаї.

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Ризики для річок і населення

Льодовики є джерелами багатьох річок внутрішнього регіону. Швидше танення може збільшувати річковий стік, однак водночас підвищує ризики льодових обвалів, повеней та селевих потоків. Науковці очікують, що обвали льодовиків у регіоні можуть ставати частішими.

За словами Лі Чжунціна, площа поверхні озер і водно-болотних угідь у Сіньцзяні зросла приблизно на третину, частково через танення льодовиків. Для спостережень за рухом льоду та змінами температури дослідники використовують супутникове дистанційне зондування і дрони.

Експедиція також проводила транскордонні дослідження льодовиків із Таджикистаном, зокрема ідентифікувала там льодовики та опублікувала їхній атлас. Спільний проєкт, визнаний ЮНЕСКО, передбачає оцінювання змін льодовиків у Таджикистані, прогнозування тенденцій та вивчення ризиків льодовикових катастроф.

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