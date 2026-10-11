В Синьцзян-Уйғурском автономном районе на северо-западе Китая научная экспедиция выявила 24 202 ледника общей площадью 23 629 квадратных километров и предупредила об ускорении их таяния. Данные представили на пресс-конференции в Урумчи, сообщает The Express Tribune.

Потери ледникового покрова

По данным участников Третьей научной экспедиции в Синьцзян, с 1990-х годов до 2020 года регион потерял 2167 квадратных километров площади ледников. Большинство районов с крупными запасами льда испытывают быстрое таяние.

Исследователь ледников Ли Чжунцин из Северо-Западного института экологии и ресурсов Китайской академии наук назвал главной причиной глобальное потепление. За последние три десятилетия температура в Синьцзяне росла на 0,34 градуса Цельсия за десятилетие — примерно в 1,7 раза быстрее среднемирового показателя и в 1,13 раза быстрее среднего показателя по Китаю.

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Риски для рек и населения

Ледники являются источниками многих рек внутреннего региона. Более быстрое таяние может увеличивать речной сток, однако одновременно повышает риски ледовых обвалов, наводнений и селевых потоков. Ученые ожидают, что обвалы ледников в регионе могут становиться более частыми.

По словам Ли Чжунцина, площадь поверхности озер и водно-болотных угодий в Синьцзяне выросла примерно на треть, отчасти из-за таяния ледников. Для наблюдения за движением льда и изменениями температуры исследователи используют спутниковое дистанционное зондирование и дроны.

Экспедиция также проводила трансграничные исследования ледников с Таджикистаном, в частности идентифицировала там ледники и опубликовала их атлас. Совместный проект, признанный ЮНЕСКО, предусматривает оценку изменений ледников в Таджикистане, прогнозирование тенденций и изучение рисков ледниковых катастроф.

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