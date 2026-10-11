中国西北部新疆维吾尔自治区的一支科学考察队发现了24,202条冰川，总面积为23,629平方公里，并警告称其消融正在加速。据《The Express Tribune》报道，相关数据在乌鲁木齐举行的新闻发布会上公布。

冰川覆盖面积损失

据第三次新疆科学考察的参与者介绍，从20世纪90年代至2020年，该地区冰川面积减少了2,167平方公里。大多数拥有大量冰储量的地区正经历快速消融。

中国科学院西北生态环境资源研究院冰川研究人员李忠勤表示，全球变暖是主要原因。过去30年间，新疆气温以每10年0.34摄氏度的速度上升——约为全球平均水平的1.7倍，也是中国平均水平的1.13倍。

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对河流和人口的风险

冰川是内陆地区许多河流的源头。更快的消融可能增加河流径流，但同时也会提高冰崩、洪水和泥石流的风险。科学家预计，该地区的冰川崩塌可能变得更加频繁。

李忠勤表示，新疆湖泊和湿地的表面积增长了约三分之一，部分原因是冰川消融。研究人员使用卫星遥感和无人机监测冰体运动及气温变化。

考察队还与塔吉克斯坦开展了跨境冰川研究，包括识别当地冰川并出版其冰川图集。该联合项目获得联合国教科文组织认可，内容包括评估塔吉克斯坦冰川变化、预测趋势以及研究冰川灾害风险。

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