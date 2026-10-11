W Sinciang-Ujgurskim Regionie Autonomicznym w północno-zachodnich Chinach ekspedycja naukowa zidentyfikowała 24 202 lodowce o łącznej powierzchni 23 629 kilometrów kwadratowych i ostrzegła przed przyspieszającym ich topnieniem. Dane przedstawiono na konferencji prasowej w Urumczi — informuje The Express Tribune.

Ubytki pokrywy lodowcowej

Według uczestników Trzeciej Ekspedycji Naukowej do Sinciangu region stracił od lat 90. do 2020 roku 2167 kilometrów kwadratowych powierzchni lodowców. Większość obszarów z dużymi zasobami lodu doświadcza szybkiego topnienia.

Badacz lodowców Li Zhongqin z Północno-Zachodniego Instytutu Ekologii i Zasobów Chińskiej Akademii Nauk wskazał globalne ocieplenie jako główną przyczynę. W ciągu ostatnich trzech dekad temperatura w Sinciangu rosła o 0,34 stopnia Celsjusza na dekadę — około 1,7 raza szybciej niż średnia światowa i 1,13 raza szybciej niż średnia dla Chin.

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Zagrożenia dla rzek i ludności

Lodowce są źródłami wielu rzek w regionie śródlądowym. Szybsze topnienie może zwiększać przepływ rzek, ale jednocześnie podnosi ryzyko zawaleń lodowych, powodzi i spływów błotnych. Naukowcy oczekują, że zawalenia lodowców w regionie mogą stawać się częstsze.

Jak powiedział Li Zhongqin, powierzchnia jezior i terenów podmokłych w Sinciangu wzrosła o około jedną trzecią, częściowo wskutek topnienia lodowców. Do obserwowania ruchu lodu i zmian temperatury badacze wykorzystują satelitarne teledetekcję oraz drony.

Ekspedycja prowadziła również transgraniczne badania lodowców z Tadżykistanem, w tym zidentyfikowała tam lodowce i opublikowała ich atlas. Wspólny projekt, uznany przez UNESCO, przewiduje ocenę zmian lodowców w Tadżykistanie, prognozowanie tendencji oraz badanie zagrożeń związanych z katastrofami lodowcowymi.

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