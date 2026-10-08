У США ураган Ісаяс зупинив 1,28 млн барелів нафтовидобутку на добу — OilPrice

У США, в Мексиканській затоці, через ураган Ісаяс призупинили видобуток 1,28 млн барелів нафти на добу. Це становить 62,89% поточного нафтовидобутку регіону, повідомляє OilPrice з посиланням на Управління морських мінеральних ресурсів.

Евакуація з платформ

За даними відомства, станом на 11:00 за центральним часом США оператори також призупинили 57,35% видобутку природного газу в затоці. Персонал евакуювали зі 121 виробничої платформи — це 32,61% із 371 пілотованої платформи регіону.

Крім того, евакуювали п'ять бурових установок без динамічного позиціювання. Ще чотири з 17 установок із динамічним позиціюванням залишили місця роботи.

Масштаби зупинки зросли

Двома днями раніше через шторм було призупинено видобуток 185 120 барелів нафти на добу, або 9,24% видобутку в регіоні. Тоді не було повідомлень про евакуацію платформ чи бурових установок, а частка призупиненого газовидобутку становила 3,36%.

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Управління морських мінеральних ресурсів зазначило, що у вівторок його опитування ґрунтувалося на звіті однієї компанії, тоді як у четвер дані надали 12 компаній. Ісаяс посилився до урагану в ніч на середу та рухався до північного узбережжя Мексиканської затоки.

За прогнозом, ураган міг наблизитися до третьої категорії, а потім послабшати перед очікуваним виходом на суходіл рано в суботу. Частина територій Флоридського півострова та Алабами могла зазнати штормового припливу заввишки до семи футів і сильних опадів — місцями понад 10 дюймів.

Повернення виробництва

Непошкоджені морські об'єкти відновлять роботу після стандартних перевірок, зазначили у відомстві. Якщо платформи або інша інфраструктура зазнають пошкоджень, частина видобутку залишатиметься призупиненою довше. Наступне оновлення щодо евакуацій і призупинення видобутку агентство планувало оприлюднити в п'ятницю вдень.

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