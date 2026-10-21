Вартість Alaska LNG теоретично може сягнути $109 млрд — Korea Herald

У США витрати на реалізацію газового проєкту Alaska LNG, які девелопер оцінює у $44,5–54,5 млрд, за певного сценарію теоретично можуть сягнути $89–109 млрд. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на звіт енергетичної консалтингової компанії GaffneyCline для Комітету з природних ресурсів Сенату Аляски.

Оцінки на ранній стадії

GaffneyCline дійшла висновку, що кошторис Alaska LNG належить до класу 5 — найменш деталізованої та найбільш невизначеної категорії у п’ятирівневій системі оцінювання вартості. За класифікацією Association for the Advancement of Cost Engineering, для таких розрахунків типовий діапазон точності становить від -20% до -50% у бік зменшення та від +30% до +100% у бік збільшення.

Застосування верхньої межі цього діапазону до оцінки девелопера Glenfarne Group у $44,5–54,5 млрд дає теоретичну суму від $89 млрд до $109 млрд. Водночас у звіті наголошується, що цей діапазон відображає загальну невизначеність ранніх проєктних розрахунків, а не є конкретним прогнозом перевитрат саме для Alaska LNG. Також неясно, чи оцінки Glenfarne Group належать до того самого класу.

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Інфраструктура і фінансування

Консультанти аналізували публічно доступну інформацію, а не повний комплект актуальної інженерної та проєктної документації. У звіті зазначено, що капітальні витрати на інфраструктуру становлять 84% загальної вартості постачання. Проєкт передбачає газопровід завдовжки близько 1300 кілометрів, об’єкти з переробки газу та завод зі скраплення в Нікіскі на півдні Аляски.

За висновком GaffneyCline, до ухвалення остаточного інвестиційного рішення проєкту потрібні детальніші інженерні розробки, надійніші кошториси та комплексна схема фінансування. Вашингтон відносить Alaska LNG до проєктів у межах ширшого зобов’язання Південної Кореї інвестувати $350 млрд у США за двосторонньою торговельною угодою. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Сеул долучитися до розробки, але уряд Південної Кореї заявляє, що остаточного інвестиційного рішення немає, а участь залежатиме від комерційної доцільності та вимог національного законодавства.

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