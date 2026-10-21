Korea Herald：Alaska LNG成本理论上或达1090亿美元

在美国，开发商估计耗资445亿至545亿美元的Alaska LNG天然气项目，在某种情景下理论上可能达到890亿至1090亿美元。《韩国先驱报》援引能源咨询公司GaffneyCline为阿拉斯加州参议院自然资源委员会编制的一份报告作出上述报道。

早期阶段估算

GaffneyCline得出结论，Alaska LNG的成本估算属于第5类——五级成本估算体系中细节最少、不确定性最高的类别。根据Association for the Advancement of Cost Engineering的分类，这类估算的典型精度范围为下调20%至50%，以及上调30%至100%。

将该范围的上限应用于Glenfarne Group的445亿至545亿美元估算，得出的理论金额为890亿至1090亿美元。同时，报告强调，这一区间反映的是早期项目估算的总体不确定性，并非对Alaska LNG具体成本超支的预测。目前也尚不清楚Glenfarne Group的估算是否属于同一类别。

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基础设施与融资

顾问分析的是公开可得的信息，而非完整的现行工程和项目文件。报告指出，基础设施资本支出占供应总成本的84%。该项目包括一条长约1300公里的天然气管道、天然气处理设施，以及位于阿拉斯加南部尼基斯基的液化工厂。

GaffneyCline认为，在项目作出最终投资决定前，需要更详细的工程设计、更可靠的成本估算以及全面的融资方案。华盛顿将Alaska LNG列入韩国根据双边贸易协议在美国投资3500亿美元这一更广泛承诺范围内的项目。美国总统唐纳德·特朗普曾多次呼吁首尔参与开发，但韩国政府表示，尚未作出最终投资决定，是否参与将取决于商业可行性和国家法律要求。

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