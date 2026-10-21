印度96座燃煤电厂的燃料储备仅够维持三天运行，而由于天气比这一时节通常更温暖，电力需求有所上升。OilPrice报道称，该消息援引路透社以及印度中央电力局的数据。

电厂储备正在减少

据该媒体报道，该国约一半燃煤电厂的储备处于极低水平。9月中旬，有60座电厂处于这种情况，这意味着在随后一段时间内，其数量增至96座。

自10月初以来，电厂的煤炭总储备减少了5%。此前，9月煤电发电量增长了13.3%，但新增发电量不足以满足需求。

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自2023年以来最大的失衡

9月，电力需求与供应之间的缺口为5.6亿千瓦时。路透社称，该指标是自2023年8月以来最高的。自年初以来，印度的日峰值电力需求比去年高出45至50吉瓦。

印度煤炭部上个月表示，国内煤炭公司正在增加对燃煤电厂的供应。与此同时，最新数据显示，这不足以恢复需求与供应之间的平衡。

国际能源署在9月发布的《Coal Mid-Year Update 2026》报告中预测，印度今年的煤炭总需求将增长4.2%，达到13.53亿吨。该机构将这一预测与更高的电力需求，以及经霍尔木兹海峡的石油和天然气供应中断联系起来。

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