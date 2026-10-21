В Индии 96 угольных электростанций имеют запасы топлива лишь на три дня работы, в то время как спрос на электроэнергию вырос из-за более тёплой, чем обычно для этого времени года, погоды. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters и данные Центрального управления электроэнергетики Индии.

Запасы на электростанциях сокращаются

По данным издания, критически низкие запасы имеет примерно половина парка угольных электростанций страны. В середине сентября в такой ситуации находились 60 станций, то есть за последующий период их число выросло до 96.

С начала октября совокупные запасы угля на электростанциях сократились на 5%. Это произошло после того, как выработка электроэнергии на угле в сентябре выросла на 13,3%, однако дополнительной выработки не хватило для покрытия спроса.

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Наибольший дисбаланс с 2023 года

Разрыв между спросом и предложением электроэнергии в сентябре составил 560 млн кВт·ч. Reuters назвал этот показатель крупнейшим с августа 2023 года. Пиковый суточный спрос на электроэнергию в Индии с начала года был на 45–50 ГВт выше, чем в прошлом году.

Министерство угля Индии в прошлом месяце заявляло, что внутренние угольные компании наращивают поставки на ТЭС. В то же время последние данные свидетельствуют, что этого оказалось недостаточно для восстановления баланса между спросом и предложением.

Международное энергетическое агентство в сентябрьском отчёте Coal Mid-Year Update 2026 прогнозировало рост общего спроса на уголь в Индии в этом году на 4,2% — до 1,353 млрд тонн. Агентство связало прогноз с более высоким спросом на электроэнергию и перебоями в поставках нефти и газа через Ормузский пролив.

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