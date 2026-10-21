W Indiach 96 elektrowni węglowych ma zapasy paliwa wystarczające jedynie na trzy dni pracy, podczas gdy popyt na energię elektryczną wzrósł z powodu pogody cieplejszej niż zwykle o tej porze roku. Poinformował o tym OilPrice, powołując się na Reutersa oraz dane indyjskiego Centralnego Urzędu Energetycznego.

Zapasy w elektrowniach maleją

Według publikacji krytycznie niskie zapasy ma około połowy krajowej floty elektrowni węglowych. W połowie września w takiej sytuacji znajdowało się 60 elektrowni, co oznacza, że w kolejnym okresie ich liczba wzrosła do 96.

Od początku października łączne zapasy węgla w elektrowniach zmniejszyły się o 5%. Nastąpiło to po tym, jak produkcja energii elektrycznej z węgla we wrześniu wzrosła o 13,3%, jednak dodatkowa produkcja nie wystarczyła do pokrycia popytu.

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Największa nierównowaga od 2023 roku

Różnica między popytem a podażą energii elektrycznej we wrześniu wyniosła 560 mln kWh. Reuters nazwał ten wskaźnik największym od sierpnia 2023 roku. Szczytowy dzienny popyt na energię elektryczną w Indiach od początku roku był o 45–50 GW wyższy niż w ubiegłym roku.

Indyjskie Ministerstwo Węgla oświadczyło w ubiegłym miesiącu, że krajowe spółki węglowe zwiększają dostawy do elektrowni węglowych. Jednocześnie najnowsze dane wskazują, że okazało się to niewystarczające do przywrócenia równowagi między popytem a podażą.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swoim wrześniowym raporcie Coal Mid-Year Update 2026 prognozowała wzrost całkowitego popytu na węgiel w Indiach w tym roku o 4,2%, do 1,353 mld ton. Agencja powiązała prognozę z wyższym popytem na energię elektryczną oraz zakłóceniami dostaw ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz.

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