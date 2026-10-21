В Індії 96 ТЕС мають запас вугілля лише на три дні — OilPrice

В Індії 96 вугільних електростанцій мають запаси палива лише на три дні роботи, тоді як попит на електроенергію зріс через теплішу, ніж зазвичай для цієї пори року, погоду. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters та дані Центрального управління електроенергетики Індії.

Запаси на електростанціях скорочуються

За даними видання, критично низькі запаси має приблизно половина парку вугільних електростанцій країни. У середині вересня в такій ситуації перебували 60 станцій, тобто за наступний період їхня кількість зросла до 96.

Від початку жовтня сукупні запаси вугілля на електростанціях скоротилися на 5%. Це сталося після того, як виробництво електроенергії на вугіллі у вересні зросло на 13,3%, однак додаткового виробітку не вистачило для покриття попиту.

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Найбільший дисбаланс із 2023 року

Розрив між попитом і пропозицією електроенергії у вересні становив 560 млн кВт·год. Reuters назвав цей показник найбільшим із серпня 2023 року. Піковий добовий попит на електроенергію в Індії від початку року був на 45–50 ГВт вищим, ніж торік.

Міністерство вугілля Індії минулого місяця заявляло, що внутрішні вугільні компанії нарощують постачання на ТЕС. Водночас останні дані свідчать, що цього виявилося недостатньо для відновлення балансу між попитом і постачанням.

Міжнародне енергетичне агентство у вересневому звіті Coal Mid-Year Update 2026 прогнозувало зростання загального попиту на вугілля в Індії цього року на 4,2% — до 1,353 млрд тонн. Агентство пов'язало прогноз із вищим попитом на електроенергію та перебоями з нафто- і газопостачанням через Ормузьку протоку.

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