在澳大利亚莫斯韦尔，开发商Nakar Property在法庭上表示，拟建的数据中心燃气发电站一旦电网能够为该设施提供可靠供电，就可能被封存。据ABC News报道。

委员会拒绝后提起上诉

新南威尔士州土地与环境法院正在审理Nakar Property的上诉，此前温格卡里比郡议会拒绝批准在莫斯韦尔建设一座16兆瓦发电站和储能系统。该项目估值为2300万澳元。

该发电站是计划为数据中心园区供电的三座发电站之一，该园区由悉尼公司Cloud Carrier提议建设。Nakar Property的律师詹姆斯·史密斯表示，燃气发电站是为数据中心客户保障供电所必需的。据他称，Cloud Carrier在计算机设备上的投资约为10亿澳元。

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可能接入电网

史密斯表示，开发商在获得来自电网的可靠供电后将停止使用燃气发电站。他指出，接入电网每年可减少约1400万澳元的成本，但目前可用容量不足。

Nakar Property的代表援引专家意见还表示，据预测，到约2029年，该发电站的温室气体排放将低于由电网为数据中心供电的排放。与此同时，议会的律师迈克尔·斯汤顿称，电网接入方案未得到充分研究。

斯汤顿还表示，在由Endeavour Energy运营的邻近变电站完成升级之前，数据中心在两年内将无法获得保障服务器满负荷运行的供电。听证会预计将于周四继续，进行对专家的交叉询问。

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