В Мосс-Вейле в Австралии застройщик Nakar Property заявил в суде, что предложенная газовая электростанция для дата-центра может быть законсервирована, как только электросеть сможет обеспечить объект надёжным питанием. Об этом сообщает ABC News.

Апелляция после отказа совета

Суд по земельным и экологическим вопросам штата Новый Южный Уэльс рассматривает апелляцию Nakar Property после того, как совет графства Уинджекарриби отказал в согласовании строительства электростанции мощностью 16 мегаватт и системы накопления энергии в Мосс-Вейле. Стоимость проекта оценивается в 23 млн австралийских долларов.

Эта электростанция является одной из трёх, запланированных для обеспечения кампуса дата-центров, который предлагает построить сиднейская компания Cloud Carrier. Адвокат Nakar Property Джеймс Смит заявил, что газовая электростанция необходима для гарантированного снабжения электроэнергией клиентов дата-центра. По его словам, инвестиции Cloud Carrier в компьютерное оборудование составляют около 1 млрд австралийских долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможное подключение к сети

Смит сообщил, что девелоперы прекратят использовать газовую электростанцию после получения надёжного электроснабжения из сети. Он отметил, что подключение к сети может сократить расходы примерно на 14 млн австралийских долларов в год, однако доступных мощностей сейчас недостаточно.

Ссылаясь на экспертные заключения, представитель Nakar Property также заявил, что примерно к 2029 году электростанция, по прогнозу, будет иметь более низкие выбросы парниковых газов, чем питание дата-центра от сети. В то же время адвокат совета Майкл Стонтон утверждал, что вариант сетевого подключения не был достаточно изучен.

Стонтон также заявил, что в течение двух лет дата-центр не будет иметь гарантированного электроснабжения для работы серверов на полной мощности — до завершения модернизации соседней подстанции, которой управляет Endeavour Energy. Слушания должны продолжиться в четверг с перекрёстного допроса экспертов.

Читай нас в