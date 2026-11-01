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Новости Энергетика

Вьетнам снизит тариф на электроэнергию на 2% с 1 ноября — Channel NewsAsia

Фёдор Крыштовский 01 Ноября 2026 00:45
Вьетнам снизит тариф на электроэнергию на 2% с 1 ноября — Channel NewsAsia

Правительство Вьетнама сообщило, что с 1 ноября средний розничный тариф на электроэнергию будет снижен на 2%, а специальный налог на бензин временно обнулят. По информации Channel NewsAsia, эти меры призваны поддержать макроэкономическую стабильность, сократить расходы домохозяйств и бизнеса, а также способствовать социальному благополучию и деловой активности.

Новый тариф на электроэнергию

Средний розничный тариф составит 2159,9 донга за киловатт-час, или около 0,085 доллара США. Правительство уточнило, что эта стоимость не включает налог на добавленную стоимость.

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Налог на бензин обнулят до конца марта

Специальный налог на потребление бензина с 1 ноября снизят с 7–10% до нуля. Нулевая ставка будет действовать до конца марта 2027 года.

Вьетнам намерен обеспечить экономический рост более чем на 10% в 2026 году. Для достижения этого показателя рост экономики в четвертом квартале должен превысить 12,5%.

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