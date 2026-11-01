Rząd Wietnamu poinformował, że od 1 listopada średnia detaliczna taryfa za energię elektryczną zostanie obniżona o 2%, a specjalny podatek od benzyny zostanie tymczasowo obniżony do zera. Według Channel NewsAsia, działania te mają wspierać stabilność makroekonomiczną, obniżyć koszty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także sprzyjać dobrobytowi społecznemu i aktywności gospodarczej.

Nowa taryfa za energię elektryczną

Średnia taryfa detaliczna wyniesie 2159,9 donga za kilowatogodzinę, czyli około 0,085 dolara amerykańskiego. Rząd wyjaśnił, że cena ta nie obejmuje podatku od wartości dodanej.

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Podatek od benzyny zostanie obniżony do zera do końca marca

Specjalny podatek od konsumpcji benzyny zostanie od 1 listopada obniżony z 7–10% do zera. Zerowa stawka będzie obowiązywać do końca marca 2027 roku.

Wietnam zamierza zapewnić wzrost gospodarczy przekraczający 10% w 2026 roku. Aby osiągnąć ten wskaźnik, wzrost gospodarczy w czwartym kwartale musi przekroczyć 12,5%.

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