Федеральное правительство Пакистана изменило механизм ценообразования на бензин и обязало нефтеперерабатывающие заводы перечислять на счет нефтяного сбора около 49 рупий с каждого литра бензина. Представители отрасли заявили, что из-за этого НПЗ могут быть вынуждены продавать бензин ниже себестоимости, сообщает The Express Tribune.

Федеральный кабинет принял решение в пятницу вечером. Оно должно компенсировать снижение нефтяного сбора на 14,71 рупии за литр. Участники рынка поставили под сомнение необходимость взноса в 49 рупий для обеспечения значительно меньшего сокращения сбора для потребителей.

Новый механизм ценообразования

Согласно письму Нефтяного подразделения от 30 октября, кабинет утвердил механизм, по которому в течение следующих 30 дней отпускная цена бензина НПЗ будет рассчитываться с фиксацией премии, сопутствующих расходов и таможенной пошлины на уровне 7 марта 2026 года. Разницу между импортной ценой, определенной на основе фактических затрат Pakistan State Oil, и пересмотренной отпускной ценой НПЗ необходимо перечислять на счет нефтяного сбора.

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По оценкам представителей отрасли, около 35 рупий на литр составит негативный эффект от учета в ценообразовании довоенных премий и сопутствующих расходов. Еще приблизительно 14 рупий на литр планируется направить из возмещения таможенной пошлины на снижение нефтяного сбора. Общий неблагоприятный эффект они оценили примерно в 49 рупий за литр.

Опасения нефтепереработчиков

Руководители НПЗ заявили, что решение приняли без предварительных консультаций с отраслью. Заместитель председателя Cnergyico Pk предупредил, что изменение формулы ценообразования может сделать валовую маржу переработки компании отрицательной. По его словам, предприятие импортирует более дорогую нефть из США, которая дает больший выход бензина, чем сорта сырья с Ближнего Востока, перерабатывавшиеся заводом ранее.

Генеральный директор Attock Refinery Адиль Хаттак заявил, что изменения подрывают политику модернизации действующих НПЗ. Она предусматривает зачисление поступлений от 10-процентной таможенной пошлины на специальные счета для частичного финансирования модернизационных проектов. По его словам, перенаправление этих средств на другие цели может поставить под сомнение финансовую жизнеспособность и банковскую привлекательность многомиллиардных инвестиций.

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