巴基斯坦联邦政府修改了汽油定价机制，并要求炼油厂将每升汽油约49卢比划入石油税账户。行业代表表示，这可能迫使炼油厂以低于成本的价格销售汽油，《快报论坛报》报道。

联邦内阁于周五晚间作出该决定。此举旨在抵消每升14.71卢比的石油税下调。市场参与者质疑，为向消费者实现幅度小得多的税费下调，是否有必要缴纳49卢比。

新的定价机制

根据石油部门10月30日的一封信函，内阁批准了一项机制：在未来30天内，炼油厂的汽油出厂价将以2026年3月7日的溢价、附带费用和关税水平为固定依据计算。根据Pakistan State Oil实际成本确定的进口价格与调整后的炼油厂出厂价之间的差额，必须划入石油税账户。

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行业代表估计，在定价中计入战前溢价和附带费用，每升将产生约35卢比的负面影响。另有每升约14卢比计划从关税返还中用于降低石油税。他们估计，总体不利影响约为每升49卢比。

炼油商的担忧

炼油厂管理人士表示，该决定是在未与行业进行事先磋商的情况下作出的。Cnergyico Pk副董事长警告称，定价公式的改变可能使该公司的炼油毛利率变为负值。他表示，该企业从美国进口价格更高的原油，其汽油产出高于该炼油厂此前加工的中东原油品种。

Attock Refinery首席执行官阿迪尔·哈塔克表示，这些变化破坏了现有炼油厂升级改造政策。该政策规定，将10%关税的收入存入专门账户，以部分资助升级改造项目。他表示，将这些资金转用于其他目的，可能使数十亿美元投资的财务可行性和银行融资吸引力受到质疑。

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