Federalny rząd Pakistanu zmienił mechanizm ustalania cen benzyny i zobowiązał rafinerie ropy naftowej do przekazywania na rachunek opłaty naftowej około 49 rupii z każdego litra benzyny. Przedstawiciele branży oświadczyli, że może to zmusić rafinerie do sprzedaży benzyny poniżej kosztów, informuje The Express Tribune.

Federalny gabinet podjął decyzję w piątek wieczorem. Ma ona zrekompensować obniżenie opłaty naftowej o 14,71 rupii na litr. Uczestnicy rynku zakwestionowali potrzebę wpłaty 49 rupii, aby zapewnić znacznie mniejsze obniżenie opłaty dla konsumentów.

Nowy mechanizm ustalania cen

Zgodnie z pismem Wydziału Naftowego z 30 października gabinet zatwierdził mechanizm, zgodnie z którym przez następne 30 dni cenę benzyny ex-refinery będą obliczać przy ustaleniu premii, kosztów dodatkowych i cła na poziomie z 7 marca 2026 roku. Różnicę między ceną importową, określoną na podstawie rzeczywistych kosztów Pakistan State Oil, a zmienioną ceną ex-refinery należy przekazywać na rachunek opłaty naftowej.

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Według szacunków przedstawicieli branży około 35 rupii na litr będzie stanowić negatywny efekt uwzględnienia w ustalaniu cen przedwojennych premii i kosztów dodatkowych. Kolejne około 14 rupii na litr planuje się przeznaczyć z refundacji cła na obniżenie opłaty naftowej. Łączny niekorzystny wpływ oszacowali na około 49 rupii na litr.

Obawy rafinerii

Kierownictwo rafinerii oświadczyło, że decyzję podjęto bez wcześniejszych konsultacji z branżą. Wiceprzewodniczący Cnergyico Pk ostrzegł, że zmiana formuły cenowej może spowodować, iż marża brutto z przerobu spółki stanie się ujemna. Według niego przedsiębiorstwo importuje droższą ropę ze Stanów Zjednoczonych, która daje większą wydajność benzyny niż gatunki ropy z Bliskiego Wschodu, przetwarzane wcześniej przez rafinerię.

Dyrektor generalny Attock Refinery Adil Khattak oświadczył, że zmiany podważają politykę modernizacji istniejących rafinerii. Przewiduje ona przekazywanie wpływów z 10-procentowego cła na specjalne rachunki w celu częściowego finansowania projektów modernizacyjnych. Według niego przekierowanie tych środków na inne cele może podać w wątpliwość rentowność finansową i atrakcyjność bankową wielomiliardowych inwestycji.

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