Chevron увеличивает расходы на геологоразведку на 50% — OilPrice

Американская нефтегазовая компания Chevron в 2026 году увеличивает расходы на геологоразведку на 50%. Они могут превысить 1,5 млрд долларов, тогда как в 2025 году составляли чуть менее 1 млрд долларов, сообщает OilPrice. Компания расширяет поиск новых месторождений в малоизученных бассейнах Африки, Южной Америки и Восточного Средиземноморья.

Программа бурения на 2027 год

По словам вице-президента Chevron по геологоразведке Кевина Маклахлана, два года назад компания бурила около 10 разведочных скважин в год. Программа на 2027 год предусматривает 20 разведочных скважин и, возможно, до шести оценочных скважин.

Маклахлан сообщил Financial Times, что Chevron увеличивает расходы, в частности на сейсмические данные, которые используют для поиска перспективных участков. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что около половины бюджета на геологоразведку теперь направляется на неосвоенные малоизученные бассейны. Несколько лет назад на такие районы приходилось около 20% бюджета.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разведочные площади за пределами США

Chevron сосредотачивается на возможностях в Гайане, Анголе, Намибии, Нигерии, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее, Египте и Восточном Средиземноморье. За последний год компания увеличила свои разведочные площади на 35%.

Генеральный директор Chevron Майк Вирт во время телефонной конференции по итогам второго квартала заявил, что компания сформировала крупнейший и наиболее качественный за последние годы портфель возможностей для геологоразведки. В последние месяцы Chevron объявила об открытиях в Нигерии и Анголе, а до конца года планирует пробурить разведочную скважину Nabba-1X в Намибии.

Ранее Chevron сосредотачивалась на разведке и добыче в американской части Мексиканского залива и Пермском сланцевом бассейне. Теперь компания стремится пополнять запасы и создавать возможности для будущей добычи через международные геологоразведочные проекты.

Читай нас в