Chevron zwiększa wydatki na poszukiwania o 50% — OilPrice

Amerykańska spółka naftowo-gazowa Chevron zwiększa w 2026 roku wydatki na poszukiwania geologiczne o 50%. Mogą one przekroczyć 1,5 mld dolarów, podczas gdy w 2025 roku wynosiły nieco mniej niż 1 mld dolarów, podaje OilPrice. Firma rozszerza poszukiwania nowych złóż w słabo zbadanych basenach Afryki, Ameryki Południowej i wschodniej części Morza Śródziemnego.

Program wierceń na 2027 rok

Według wiceprezesa Chevron ds. poszukiwań Kevina McLachlana, dwa lata temu firma wykonywała około 10 odwiertów poszukiwawczych rocznie. Program na 2027 rok przewiduje 20 odwiertów poszukiwawczych i być może do sześciu odwiertów oceniających.

McLachlan powiedział „Financial Times”, że Chevron zwiększa wydatki między innymi na dane sejsmiczne wykorzystywane do poszukiwania perspektywicznych obszarów. W wywiadzie dla „The Wall Street Journal” powiedział również, że około połowa budżetu na poszukiwania jest obecnie kierowana do niezagospodarowanych, słabo zbadanych basenów. Kilka lat temu na takie obszary przypadało około 20% budżetu.

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Obszary poszukiwawcze poza USA

Chevron koncentruje się na możliwościach w Gujanie, Angoli, Namibii, Nigerii, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Egipcie i we wschodniej części Morza Śródziemnego. W ciągu ostatniego roku firma zwiększyła swoje obszary poszukiwawcze o 35%.

Dyrektor generalny Chevron Mike Wirth podczas telekonferencji po wynikach za drugi kwartał oświadczył, że firma stworzyła największy i najwyższej jakości od wielu lat portfel możliwości poszukiwawczych. W ostatnich miesiącach Chevron ogłosił odkrycia w Nigerii i Angoli, a do końca roku planuje wykonać odwiert poszukiwawczy Nabba-1X w Namibii.

Wcześniej Chevron koncentrował się na poszukiwaniach i wydobyciu w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej oraz w permskim basenie łupkowym. Obecnie firma dąży do uzupełniania rezerw i tworzenia możliwości przyszłego wydobycia poprzez międzynarodowe projekty poszukiwań geologicznych.

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