Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул отверг критику оппозиции в отношении правительственной программы установки солнечных панелей на крышах домохозяйств. Он заявил, что рамки заимствований в 200 млрд батов не являются неограниченным разрешением на расходование средств, поскольку деньги будут привлекаться только по мере участия домохозяйств в программе, сообщает Bangkok Post.

Поддержка для миллиона домохозяйств

Первоначальная цель программы — один миллион домохозяйств, каждое из которых сможет претендовать на поддержку в размере 50 тыс. батов. По словам Анутина, инициатива является частью более широкой перестройки энергетического сектора Таиланда, а не только краткосрочным способом сократить счета за электроэнергию.

Премьер отметил, что более широкое использование внутренних возобновляемых источников энергии, в частности солнца, ветра, отходов и сельскохозяйственного сырья, должно снизить зависимость страны от импортного ископаемого топлива и колебаний мировых цен на энергию. Домохозяйства, которые будут производить электроэнергию для собственных нужд, смогут сократить расходы на неё и продавать излишки электроэнергии властям, получая дополнительный доход.

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Средства будут привлекаться по мере необходимости

Анутин подчеркнул, что рамки заимствований в 200 млрд батов не означают немедленного получения всей суммы. По его словам, если к программе присоединятся все миллион домохозяйств, для её реализации потребуется 50 млрд батов.

Неиспользованный объём средств не нужно будет занимать, а проценты будут выплачиваться только после фактического привлечения денег. Премьер также обвинил критиков из оппозиции в недостатке информации и исследований, заявив, что они стремятся лишь атаковать и запугивать правительство.

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