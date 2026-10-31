Кандидаты в США предлагают заморозить повышение тарифов — Dawn

Рост счетов за электроэнергию и соглашения об энергоснабжении дата-центров стали важной темой промежуточных выборов в США в этом году. Как сообщает Dawn, кандидаты на должности во властях штатов предлагают замораживать повышение тарифов и снижать гарантированную доходность энергетических компаний.

По данным Управления энергетической информации США, с 2024 года цены на электроэнергию для домохозяйств в стране выросли более чем на 10%. Это опередило подорожание других товаров и услуг. В Огайо, Мичигане и Пенсильвании, которые одновременно являются политически важными штатами и центрами новых дата-центров, счета за электроэнергию росли еще быстрее. В отдельных случаях они увеличились втрое больше, чем уровень инфляции.

Рекордные запросы на повышение тарифов

Энергетические компании в США работают в жестко регулируемой системе: регуляторы штатов должны согласовывать их расходы на электросети и последующее возмещение этих расходов через тарифы. Они также определяют доходность, которую предприятия могут получать от инвестиций в сетевую инфраструктуру.

По оценке организации PowerLines, в этом году компании могут подать регуляторам запросы на повышение тарифов в общей сложности на рекордные 31 млрд долларов — на уровне прошлогоднего показателя. Прошлогодняя сумма была вдвое больше предыдущего рекорда. В то же время энергетические компании, принадлежащие инвесторам, планируют почти 1,3 трлн долларов капитальных затрат в течение следующих пяти лет, следует из анализа S&P Global Regulatory Research Associates.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложения кандидатов и губернаторов

В этом году избиратели выберут членов девяти комиссий штатов по регулированию коммунальных услуг, в том числе в Аризоне и Джорджии, где сектор дата-центров быстро развивается. В 36 штатах также пройдут выборы губернаторов, которые назначают регуляторов там, где членов комиссий не избирают напрямую.

Кандидат от Демократической партии на пост губернатора Огайо Эми Эктон пообещала снизить расходы на энергию, если победит. Ее штаб заявил, что она назначит комиссию по коммунальным услугам, независимую от энергетических компаний, и будет сотрудничать с генеральным прокурором штата по вопросу чрезмерного повышения тарифов. Эктон также поддержала мораторий на дата-центры. Ее оппонент-республиканец Вивек Рамасвами заявил, что жители Огайо, живущие рядом с дата-центрами, не будут платить за электроэнергию.

В Пенсильвании губернатор Джош Шапиро в апреле сообщил, что PECO Energy отозвала поданное регулятору предложение о повышении тарифов после его требования. По словам Шапиро, это могло бы сократить будущие счета потребителей на сумму до 34 долларов в месяц. Представители отрасли со своей стороны предупреждают, что замораживание тарифов и сокращение гарантированной доходности могут в перспективе снизить инвестиции в электросети.

Читай нас в