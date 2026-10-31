Кандидати у США пропонують заморозити підвищення тарифів — Dawn

Зростання рахунків за електроенергію та угоди щодо енергопостачання дата-центрів стали важливою темою цьогорічних проміжних виборів у США. Як повідомляє Dawn, кандидати на посади у владі штатів пропонують заморожувати підвищення тарифів і зменшувати гарантовану дохідність енергетичних компаній.

За даними Управління енергетичної інформації США, від 2024 року ціни на електроенергію для домогосподарств у країні зросли більш ніж на 10%. Це випередило подорожчання інших товарів і послуг. В Огайо, Мічигані та Пенсильванії, які є одночасно політично важливими штатами та осередками нових дата-центрів, рахунки за електроенергію зростали ще швидше. В окремих випадках вони підвищилися утричі більше за рівень інфляції.

Рекордні запити на підвищення тарифів

Енергетичні компанії у США працюють у жорстко регульованій системі: регулятори штатів мають погоджувати їхні витрати на електромережі та подальше відшкодування цих витрат через тарифи. Вони також визначають дохідність, яку підприємства можуть отримувати від інвестицій у мережеву інфраструктуру.

За оцінкою організації PowerLines, цього року компанії можуть подати регуляторам запити на підвищення тарифів загалом на рекордні 31 млрд доларів — на рівні торішнього показника. Торішня сума була вдвічі більшою за попередній рекорд. Водночас енергокомпанії, що належать інвесторам, планують майже 1,3 трлн доларів капітальних витрат протягом наступних п’яти років, випливає з аналізу S&P Global Regulatory Research Associates.

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Пропозиції кандидатів і губернаторів

Цього року виборці обиратимуть членів дев’яти комісій з регулювання комунальних послуг штатів, зокрема в Аризоні та Джорджії, де швидко розвивається сектор дата-центрів. У 36 штатах також відбудуться вибори губернаторів, які призначають регуляторів там, де членів комісій не обирають безпосередньо.

Кандидатка від Демократичної партії на посаду губернатора Огайо Емі Актон пообіцяла знизити витрати на енергію, якщо переможе. Її штаб заявив, що вона призначатиме комісію з питань комунальних послуг, не залежну від енергокомпаній, та співпрацюватиме з генеральним прокурором штату щодо надмірного підвищення тарифів. Актон також підтримала мораторій на дата-центри. Її опонент-республіканець Вівек Рамасвамі заявив, що жителі Огайо, які живуть поблизу дата-центрів, не платитимуть за електроенергію.

У Пенсильванії губернатор Джош Шапіро у квітні повідомив, що PECO Energy відкликала подану регулятору пропозицію щодо підвищення тарифів після його вимоги. За словами Шапіро, це могло б зменшити майбутні рахунки споживачів на суму до 34 доларів на місяць. Представники галузі зі свого боку застерігають, що заморожування тарифів і скорочення гарантованої дохідності можуть у перспективі знизити інвестиції в електромережі.

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