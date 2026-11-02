У Карачі PPP протестувала через тривалі відключення світла й газу — Dawn

У Карачі, Пакистан, Пакистанська народна партія (PPP) провела протестну ходу від воріт Ліарі до Карачійського пресклубу через тривалі відключення електроенергії та газу в Ліарі й інших районах південної частини міста. Учасники попередили, що проведуть акції біля штаб-квартир енергокомпанії K-Electric та газопостачальника Sui Southern Gas Company, якщо ситуація не зміниться, повідомляє Dawn.

Учасники протесту

Акцію очолив президент PPP у Південному окрузі Карачі Джавед Нагорі. До неї долучилися депутат Національної асамблеї Сардар Набіл Габол, партійні діячі, місцеві представники, активісти та жителі Ліарі, Саддара, Бернс-роуд, Гардена й інших районів. Учасники скандували гасла проти обох компаній та вимагали припинити тривалі перебої з постачанням електрики й газу.

Набіл Габол заявив, що зустрічі з посадовцями K-Electric на рівні національної та провінційної асамблей не поліпшили ані роботу компанії, ані її ставлення до споживачів. За його словами, PPP разом з організацією Південного округу протестуватиме на всіх доступних майданчиках, доки K-Electric і Sui Southern Gas Company не змінять свою практику.

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Заяви про масштаби відключень

Джавед Нагорі назвав тривалі перебої з електроенергією в Ліарі свавіллям з боку K-Electric. Він стверджує, що жителі району залишаються без світла до 16 годин на добу, а в окремих місцевостях відключення можуть тривати до 21 години.

Нагорі також розкритикував Sui Southern Gas Company через, за його словами, недостатнє постачання газу попри стягнення платежів зі споживачів за нові трубопроводи, прокладені в Карачі. Він додав, що уряд провінції Сінд розподілив сонячні системи серед тисяч домогосподарств відповідно до заяви голови PPP Білава́ла Бхутто-Зардарі про 300 одиниць безкоштовної електроенергії. Представник партії закликав владу негайно вжити заходів і заявив, що протестний рух триватиме до розв'язання скарг населення.

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