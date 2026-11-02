В Карачи, Пакистан, Пакистанская народная партия (PPP) провела протестное шествие от ворот Лиари до Карачинского пресс-клуба из-за длительных отключений электроэнергии и газа в Лиари и других районах южной части города. Участники предупредили, что проведут акции у штаб-квартир энергокомпании K-Electric и поставщика газа Sui Southern Gas Company, если ситуация не изменится, сообщает Dawn.

Акцию возглавил президент PPP в Южном округе Карачи Джавед Нагори. К ней присоединились депутат Национальной ассамблеи Сардар Набил Габол, партийные деятели, местные представители, активисты и жители Лиари, Саддара, Бернс-роуд, Гардена и других районов. Участники скандировали лозунги против обеих компаний и требовали прекратить длительные перебои с поставками электричества и газа.

Участники протеста

Набил Габол заявил, что встречи с должностными лицами K-Electric на уровне Национальной и провинциальной ассамблей не улучшили ни работу компании, ни ее отношение к потребителям. По его словам, PPP вместе с организацией Южного округа будет протестовать на всех доступных площадках, пока K-Electric и Sui Southern Gas Company не изменят свою практику.

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Заявления о масштабах отключений

Джавед Нагори назвал длительные перебои с электроэнергией в Лиари произволом со стороны K-Electric. Он утверждает, что жители района остаются без света до 16 часов в сутки, а в отдельных местностях отключения могут длиться до 21 часа.

Нагори также раскритиковал Sui Southern Gas Company из-за, по его словам, недостаточных поставок газа, несмотря на взимание с потребителей платежей за новые трубопроводы, проложенные в Карачи. Он добавил, что правительство провинции Синд распределило солнечные системы среди тысяч домохозяйств в соответствии с заявлением председателя PPP Билавала Бхутто-Зардари о 300 единицах бесплатной электроэнергии. Представитель партии призвал власти немедленно принять меры и заявил, что протестное движение будет продолжаться до решения жалоб населения.

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