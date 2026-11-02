В Пакистане Комиссия по приватизации предложила отменить режим единых тарифов на электроэнергию для государственных распределительных компаний в рамках их продажи частным инвесторам. Лицензированные частные поставщики смогут устанавливать разные цены и сроки контрактов в зависимости от стоимости закупки электроэнергии, профиля потребления, платежной дисциплины и уровня услуг, сообщает Dawn.

Предложения изложены в 25-страничном проекте нового режима работы распределительных компаний после приватизации. Документ уже разослали профильным министерствам, регуляторам и инвесторам для получения отзывов. Это еще не утвержденная правительственная политика, однако проект планируют представить премьер-министру на этой неделе.

Конкуренция между поставщиками

Согласно предложенной модели, государство будет постепенно отказываться от прямой закупки и розничного снабжения электроэнергией. Центральное агентство закупки электроэнергии CPPA-G должно уступить роль единственного покупателя для розничного рынка, а лицензированные поставщики будут закупать электроэнергию, управлять клиентскими портфелями и конкурировать за потребителей.

Сначала поставщики возьмут на себя обязательства по действующим контрактам на мощность вместе с клиентскими портфелями. По мере завершения этих контрактов они будут постепенно отвечать за прогнозирование спроса и независимую закупку электроэнергии через двусторонние соглашения, аукционы или организованные энергетические биржи.

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Для потребителей в регионах, где конкуренция еще не начнет работать, а также в случае прекращения работы поставщика предусмотрен механизм поставщика последней инстанции. Он будет обеспечивать непрерывное электроснабжение, выставление счетов, сбор платежей и применение субсидируемых тарифов для защищенных категорий потребителей.

Субсидии и работа сетей

Проект также предусматривает поэтапное сокращение субсидий, возникающих из-за разницы в тарифах, и приближение внутренних цен на электроэнергию к фактической стоимости поставок. На первом этапе планируется выявлять домохозяйства, неправомерно получающие статус защищенных потребителей путем распределения нагрузки между несколькими однофазными подключениями. Для этого операторы сетей и поставщики будут применять анализ данных и физические проверки.

Собственность на физические электросети планируется отделить от розничной продажи электроэнергии. Операторы распределительных сетей должны предоставлять недискриминационный доступ всем лицензированным поставщикам, а их доходность предлагается связать с качеством услуг, снижением потерь в сетях и операционной эффективностью. Продолжительность регуляторного многолетнего тарифного периода хотят продлить с пяти до семи лет.

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