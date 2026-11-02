Японская торговая компания Mitsubishi продаст фондам под управлением Blackstone Credit & Insurance 49,9% в холдинговой компании, через которую она владеет долей в канадском проекте LNG Canada. Стоимость сделки составит около $1,6 млрд, сообщает Channel NewsAsia.

Доля в канадском проекте

Холдинговая компания владеет 15% LNG Canada — экспортного проекта сжиженного природного газа в провинции Британская Колумбия, который возглавляет Shell. Производство на объекте началось в июне 2025 года.

Mitsubishi заявила, что продажа доли в холдинговой компании не повлияет на объемы закупок сжиженного природного газа и ее отношения с клиентами.

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Планы расширения

Сейчас холдинговая компания закупает у LNG Canada 2,1 млн тонн сжиженного газа в год. После расширения проекта этот показатель, как ожидается, вырастет вдвое — до 4,2 млн тонн ежегодно.

В сентябре Shell и партнеры приняли окончательное инвестиционное решение по второй фазе LNG Canada. Она должна удвоить производственную мощность предприятия до 28 млн тонн в год. Mitsubishi сообщила, что рассчитывает привлечь финансовые ресурсы Blackstone для развития расширения и повышения эффективности капитала своих инвестиций. Закрытие сделки ожидается в ноябре.

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