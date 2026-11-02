Brent подешевела до $112,60 за баррель — Fortune

Эталонная нефть Brent по состоянию на 6:30 по восточному времени США 2 ноября продавалась по 112,60 доллара за баррель. Это на 3,26 доллара, или 2,81%, меньше по сравнению с утром предыдущего дня, когда цена составляла 115,86 доллара, сообщает Fortune.

В то же время за месяц Brent подорожала на 5,39% — со 106,84 доллара за баррель. За год ее стоимость выросла на 71,20%: 2 ноября прошлого года баррель стоил 65,77 доллара. Годовой рост составляет примерно 47 долларов за баррель.

От чего зависит стоимость нефти

Цена нефти меняется под влиянием спроса и предложения, а также новостей об их возможной динамике. Среди факторов, которые могут быстро повлиять на рынок, издание называет угрозы экономического спада, войны и решения ОПЕК+.

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Котировки обновляются постоянно, когда открыты рынки фьючерсов. На этих рынках участники заключают контракты на покупку или продажу нефти в будущем, поэтому цена меняется вместе с ходом торгов.

Как нефть влияет на цены на топливо

Стоимость сырой нефти является ключевой составляющей розничной цены бензина, хотя водители также платят за переработку, услуги оптовых поставщиков, налоги и наценку АЗС. По данным Fortune, сырье обычно формирует более половины стоимости галлона топлива. Рост нефтяных котировок обычно ведет к повышению цен на заправках, тогда как удешевление нефти может отражаться на них медленнее.

Более дорогая нефть также может сказываться на стоимости товаров через расходы на энергию и логистику. Рост затрат на транспортировку, в частности, может влиять на цену продуктов, которые доставляют со складов и ферм в магазины.

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