Brent подешевшала до $112,60 за барель — Fortune

Еталонна нафта Brent станом на 6:30 за східним часом США 2 листопада продавалася по 112,60 долара за барель. Це на 3,26 долара, або 2,81%, менше порівняно з ранком попереднього дня, коли ціна становила 115,86 долара, повідомляє Fortune.

Водночас за місяць Brent подорожчала на 5,39% — з 106,84 долара за барель. За рік її вартість зросла на 71,20%: 2 листопада минулого року барель коштував 65,77 долара. Річне зростання становить приблизно 47 доларів за барель.

Від чого залежить вартість нафти

Ціна нафти змінюється під впливом попиту та пропозиції, а також новин щодо їхньої можливої динаміки. Серед чинників, які можуть швидко вплинути на ринок, видання називає загрози економічного спаду, війни та рішення ОПЕК+.

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Котирування оновлюються постійно, коли відкриті ринки ф'ючерсів. На цих ринках учасники укладають контракти на купівлю або продаж нафти в майбутньому, тому ціна змінюється разом із перебігом торгів.

Як нафта впливає на ціни пального

Вартість сирої нафти є ключовою складовою роздрібної ціни бензину, хоча водії також сплачують за переробку, послуги оптових постачальників, податки та націнку АЗС. За даними Fortune, сировина зазвичай формує понад половину вартості галона пального. Підвищення нафтових котирувань зазвичай веде до зростання цін на заправках, тоді як здешевлення нафти може відображатися на них повільніше.

Дорожча нафта також здатна позначатися на вартості товарів через витрати на енергію та логістику. Зростання витрат на транспортування, зокрема, може впливати на ціну продуктів, які доставляють зі складів і ферм до магазинів.

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