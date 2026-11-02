布伦特原油跌至每桶112.60美元——《财富》

截至11月2日美国东部时间6时30分，基准布伦特原油的交易价格为每桶112.60美元。据《财富》报道，这比前一天早晨的115.86美元低3.26美元，降幅为2.81%。

与此同时，布伦特原油在一个月内上涨了5.39%，此前价格为每桶106.84美元。其价格同比上涨71.20%：去年11月2日，每桶价格为65.77美元。年度涨幅约为每桶47美元。

油价取决于什么

油价受供需以及有关其可能走势的新闻影响而变化。该刊物称，可能迅速影响市场的因素包括经济衰退威胁、战争和欧佩克+的决定。

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在期货市场开放期间，报价会不断更新。在这些市场中，参与者签订未来买入或卖出石油的合约，因此价格会随着交易进程而变化。

石油如何影响燃油价格

原油成本是汽油零售价格的关键组成部分，不过驾驶者还要支付炼制费用、批发供应商服务费、税费和加油站加价。根据《财富》的数据，原材料通常占一加仑燃油成本的一半以上。油价上涨通常会导致加油站价格上涨，而油价下跌在加油站价格中的反映可能较慢。

更昂贵的石油也可能通过能源和物流支出影响商品成本。尤其是运输成本上涨，可能影响从仓库和农场运往商店的产品价格。

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