Brent potaniała do 112,60 dolara za baryłkę — Fortune

Referencyjna ropa Brent była sprzedawana po 112,60 dolara za baryłkę według stanu na godz. 6:30 czasu wschodniego USA 2 listopada. To o 3,26 dolara, czyli o 2,81%, mniej niż rano poprzedniego dnia, gdy cena wynosiła 115,86 dolara, podaje Fortune.

Jednocześnie w ciągu miesiąca Brent podrożała o 5,39% — z 106,84 dolara za baryłkę. W ciągu roku jej wartość wzrosła o 71,20%: 2 listopada ubiegłego roku baryłka kosztowała 65,77 dolara. Roczny wzrost wynosi około 47 dolarów za baryłkę.

Od czego zależy cena ropy

Cena ropy zmienia się pod wpływem popytu i podaży, a także informacji dotyczących ich możliwej dynamiki. Wśród czynników, które mogą szybko wpłynąć na rynek, publikacja wymienia zagrożenia spowolnieniem gospodarczym, wojny oraz decyzje OPEC+.

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Notowania są aktualizowane nieustannie, gdy rynki kontraktów terminowych są otwarte. Na tych rynkach uczestnicy zawierają kontrakty na kupno lub sprzedaż ropy w przyszłości, dlatego cena zmienia się wraz z przebiegiem handlu.

Jak ropa wpływa na ceny paliw

Koszt ropy naftowej jest kluczowym składnikiem detalicznej ceny benzyny, choć kierowcy płacą także za przetwarzanie, usługi dostawców hurtowych, podatki i marżę stacji paliw. Według Fortune surowiec zazwyczaj stanowi ponad połowę kosztu galona paliwa. Wzrost notowań ropy zwykle prowadzi do wzrostu cen na stacjach, podczas gdy potanienie ropy może być odzwierciedlane w nich wolniej.

Droższa ropa może również wpływać na koszt towarów poprzez wydatki na energię i logistykę. Wzrost kosztów transportu może w szczególności wpływać na cenę produktów dostarczanych z magazynów i gospodarstw do sklepów.

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