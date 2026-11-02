На Кипре Унал Устел заявил, что Турция и турки-киприоты будут продолжать разведывательные и энергетические работы в Восточном Средиземноморье без чьего-либо разрешения. Он сослался на то, что назвал их законными правами. Среди таких проектов — запланированный газопровод между Турцией и оккупированной северной частью Кипра.

Заявление Устела

Как сообщает Cyprus Mail, в письменном заявлении Устел отреагировал на дипломатические шаги Республики Кипр, в частности письма в ООН и Европейский Союз относительно деятельности Турции и турок-киприотов в регионе.

Он упомянул жалобу в ООН по поводу деятельности судна Mediterranean Research 1 и позицию Никосии, согласно которой такие операции не могут проводиться без разрешения Республики Кипр. Устел заявил, что позиция греко-кипрской стороны оторвана от реальности и, по его словам, подрывает усилия по сохранению мира на острове.

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Газопровод и NAVTEX

Министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос ранее назвал запланированный газопровод нарушением международного права и суверенных прав республики. В письме от 16 сентября, опубликованном Kathimerini 1 ноября, он призвал высокопоставленных чиновников Еврокомиссии вмешаться и потребовать от Турции прекратить все работы, связанные с проектом.

Комбос также предупреждал, что реализация проекта, по его мнению, нарушит суверенитет Республики Кипр и усилит контроль Турции над оккупированными районами острова. Устел, в свою очередь, заявил, что Республика Кипр не имеет права вмешиваться в решения и проекты администрации турок-киприотов, а газопровод будет строиться ускоренными темпами.

Турция выпустила навигационное предупреждение NAVTEX о исследованиях морского дна, связанных с будущим газопроводом. Работы запланированы до 31 декабря. Устел также сравнил газопровод с действующим проектом поставки воды из Турции на север Кипра и вновь поддержал концепцию двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове.

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