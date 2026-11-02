Na Cyprze Ünal Üstel oświadczył, że Turcja i Turcy cypryjscy będą kontynuować prace poszukiwawcze i energetyczne we wschodniej części Morza Śródziemnego bez niczyjej zgody. Powołał się na to, co nazwał ich uzasadnionymi prawami. Wśród takich projektów jest planowany gazociąg między Turcją a okupowaną północną częścią Cypru.

Oświadczenie Üstela

Jak informuje Cyprus Mail, w pisemnym oświadczeniu Üstel zareagował na kroki dyplomatyczne Republiki Cypryjskiej, w tym listy do ONZ i Unii Europejskiej dotyczące działalności Turcji i Turków cypryjskich w regionie.

Wspomniał o skardze do ONZ dotyczącej działalności statku Mediterranean Research 1 oraz o stanowisku Nikozji, zgodnie z którym takie operacje nie mogą odbywać się bez zgody Republiki Cypryjskiej. Üstel stwierdził, że stanowisko strony grecko-cypryjskiej jest oderwane od rzeczywistości i, jak powiedział, podważa wysiłki na rzecz zachowania pokoju na wyspie.

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Gazociąg i NAVTEX

Minister spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej, Constantinos Kombos, wcześniej nazwał planowany gazociąg naruszeniem prawa międzynarodowego i suwerennych praw republiki. W liście z 16 września, opublikowanym przez Kathimerini 1 listopada, wezwał wysokich urzędników Komisji Europejskiej do interwencji i zażądania od Turcji wstrzymania wszelkich prac związanych z projektem.

Kombos ostrzegł również, że realizacja projektu, jego zdaniem, naruszy suwerenność Republiki Cypryjskiej i wzmocni kontrolę Turcji nad okupowanymi obszarami wyspy. Üstel z kolei oświadczył, że Republika Cypryjska nie ma prawa ingerować w decyzje i projekty administracji Turków cypryjskich, a gazociąg będzie budowany w przyspieszonym tempie.

Turcja wydała ostrzeżenie nawigacyjne NAVTEX dotyczące badań dna morskiego związanych z przyszłym gazociągiem. Prace zaplanowano do 31 grudnia. Üstel porównał również gazociąg z istniejącym projektem dostaw wody z Turcji na północ Cypru i ponownie wyraził poparcie dla koncepcji dwóch odrębnych narodów i dwóch odrębnych państw na wyspie.

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