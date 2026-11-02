于斯特尔称将未经许可继续能源活动——《塞浦路斯邮报》

在塞浦路斯，于纳尔·于斯特尔表示，土耳其和塞浦路斯土耳其人将未经任何人许可，继续在东地中海开展勘探和能源活动。他援引了他所称的他们的合法权利。这些项目包括一条计划连接土耳其与塞浦路斯北部被占领地区的天然气管道。

于斯特尔的声明

据《塞浦路斯邮报》报道，于斯特尔在一份书面声明中回应了塞浦路斯共和国的外交举措，其中包括就土耳其和塞浦路斯土耳其人在该地区的活动致函联合国和欧盟。

他提到了就Mediterranean Research 1号船只的活动向联合国提出的申诉，以及尼科西亚的立场：未经塞浦路斯共和国许可，此类作业不得进行。于斯特尔表示，希腊裔塞浦路斯一方的立场脱离现实，并且据他所言，破坏了维护该岛和平的努力。

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天然气管道与NAVTEX

塞浦路斯共和国外交部长康斯坦蒂诺斯·孔博斯此前称，计划中的天然气管道违反国际法和共和国的主权权利。在一封日期为9月16日、由Kathimerini于11月1日公布的信中，他呼吁欧盟委员会高级官员进行干预，并要求土耳其停止与该项目有关的一切工作。

孔博斯还警告称，依他看来，该项目的实施将侵犯塞浦路斯共和国的主权，并加强土耳其对该岛被占领地区的控制。于斯特尔则表示，塞浦路斯共和国无权干涉塞浦路斯土耳其人行政当局的决定和项目，且该天然气管道将加速建设。

土耳其发布了与未来天然气管道有关的海床勘测NAVTEX航行警告。相关工作计划持续至12月31日。于斯特尔还将该天然气管道与目前从土耳其向塞浦路斯北部供水的项目进行了比较，并重申支持该岛上两个独立民族和两个独立国家的理念。

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