В Нигерии экологическая организация Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) призвала правительство и нефтяные компании не ставить коммерческие интересы выше человеческих жизней и безопасности общин после гибели семи человек в Куле, штат Риверс. Как сообщает Premium Times Nigeria, 20 октября скоростная лодка с 15 людьми перевернулась в водах Королевства Кула в районе местного самоуправления Акуку-Тору.

Восемь человек выжили, семеро погибли. Авария произошла во время операции по перемещению плавучего хранилища и перегрузочного судна Anambra Basin FSO. Ей предшествовала напряженность между членами общины и участниками операции по выводу судна из прибрежных вод.

Заявление HOMEF

В заявлении от 29 октября HOMEF отметила, что трагедия поднимает вопросы об ответственности нефтяных компаний и государственных учреждений перед общинами, которых касается нефтяная деятельность. Исполнительный директор организации Нниммо Басси заявил, что никакие объемы добытой нефти не стоят человеческой жизни.

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По сообщениям, протест был связан с неурегулированными претензиями общины: предполагаемым разливом нефти, невыплаченными средствами местным поставщикам и подрядчикам, а также тем, что жители считали пренебрежением их проблемами со стороны операторов объекта. HOMEF призвала предотвращать загрязнение, восстанавливать поврежденные экосистемы, защищать рыболовные угодья и обеспечить участие общин в решениях, касающихся их земель и водных путей.

Позиция владельца судна и расследование

Компания Max Shipping Services Limited, дочерняя структура Ibeto Group и владелец судна, выразила соболезнования в связи с гибелью людей, но отвергла ответственность за инцидент. В компании заявили, что ее роль ограничивалась владением и возвратом судна, которое она передала Menal Technical Services Limited для эвакуации сырой нефти.

Полиция штата Риверс начала расследование обстоятельств аварии. Гибель семи человек подтвердили после того, как поисково-спасательные группы обнаружили тела двух последних жертв, а до этого нашли пять тел.

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