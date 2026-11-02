W Nigerii organizacja ekologiczna Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) wezwała rząd i firmy naftowe, by nie stawiały interesów komercyjnych ponad życiem ludzi i bezpieczeństwem społeczności po śmierci siedmiu osób w Kuli w stanie Rivers. Jak podaje Premium Times Nigeria, 20 października motorówka z 15 osobami na pokładzie przewróciła się na wodach Królestwa Kula w obszarze samorządowym Akuku-Toru.

Osiem osób przeżyło, a siedem zginęło. Do wypadku doszło podczas operacji relokacji pływającej jednostki magazynowo-przeładunkowej Anambra Basin FSO. Poprzedziły go napięcia między członkami społeczności a uczestnikami operacji wyprowadzenia jednostki z wód przybrzeżnych.

Oświadczenie HOMEF

W oświadczeniu z 29 października HOMEF wskazała, że tragedia rodzi pytania o odpowiedzialność firm naftowych i instytucji państwowych wobec społeczności dotkniętych działalnością naftową. Dyrektor wykonawczy organizacji Nnimmo Bassey oświadczył, że żadna ilość wydobytej ropy nie jest warta ludzkiego życia.

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Według doniesień protest był związany z nierozwiązanymi roszczeniami społeczności: domniemanym wyciekiem ropy, niewypłaconymi środkami dla lokalnych dostawców i wykonawców, a także tym, co mieszkańcy uznawali za lekceważenie ich problemów przez operatorów obiektu. HOMEF wezwała do zapobiegania zanieczyszczeniom, odbudowy uszkodzonych ekosystemów, ochrony łowisk oraz zapewnienia udziału społeczności w decyzjach dotyczących ich ziem i dróg wodnych.

Stanowisko właściciela jednostki i śledztwo

Firma Max Shipping Services Limited, spółka zależna Ibeto Group i właściciel jednostki, wyraziła współczucie z powodu śmierci ludzi, lecz zaprzeczyła odpowiedzialności za incydent. Firma oświadczyła, że jej rola ograniczała się do posiadania i odzyskania jednostki, którą przekazała Menal Technical Services Limited w celu ewakuacji ropy naftowej.

Policja stanu Rivers rozpoczęła dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku. Śmierć siedmiu osób potwierdzono po tym, jak zespoły poszukiwawczo-ratownicze znalazły ciała dwóch ostatnich ofiar, wcześniej odnajdując pięć ciał.

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