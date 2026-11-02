在尼日利亚，环保组织健康地球母亲基金会（Health of Mother Earth Foundation，HOMEF）呼吁政府和石油公司，不要在河流州库拉七人死亡事件后将商业利益置于人命和社区安全之上。据Premium Times Nigeria报道，10月20日，一艘载有15人的快艇在阿库库-托鲁地方政府区库拉王国水域倾覆。

8人幸存，7人死亡。事故发生时，相关人员正在执行转移Anambra Basin FSO浮式储油卸油船的行动。在此之前，社区成员与参与将该船撤离沿海水域行动的人员之间关系紧张。

HOMEF声明

HOMEF在10月29日的声明中表示，这场悲剧引发了有关石油公司和政府机构对受石油活动影响社区所负责任的问题。该组织执行主任宁莫·巴西表示，任何数量的开采石油都不值得以人的生命为代价。

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据报道，抗议活动与尚未解决的社区诉求有关：疑似石油泄漏、未向当地供应商和承包商支付款项，以及居民认为设施运营方忽视了他们的关切。HOMEF呼吁防止污染、修复受损生态系统、保护渔场，并确保社区参与涉及其土地和水道的决策。

船舶所有者的立场与调查

Max Shipping Services Limited是Ibeto Group的子公司，也是该船所有者。该公司就人员死亡表示哀悼，但否认对事件负责。公司称，其角色仅限于拥有和收回该船，并已将其交给Menal Technical Services Limited用于撤离原油。

河流州警方已对事故情况展开调查。在搜救队发现最后两名受害者的遗体后，7人死亡得到确认；此前已找到5具遗体。

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