Видео: Из-за атак РФ отключения электроэнергии зафиксированы в девяти областях Украины

По состоянию на утро 2 ноября из-за российских обстрелов без электроснабжения остались потребители в девяти областях Украины. На части территории страны действуют графики почасовых отключений объемом до 2,5 очереди, а самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Днепропетровской и Киевской областях.

«За прошедшие сутки враг продолжил наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. В результате к утру возникли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Восстановительные работы начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в части областей до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений объемом до 2,5 очередей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника на 1,6% ниже уровня предыдущего рабочего дня — пятницы, 30 октября. «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

В свою очередь Министерство энергетики сообщает, что наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Киевской областях, где энергоинфраструктура понесла масштабные повреждения. В этих областях вследствие нарушения возможности передачи электроэнергии потребителям применяются аварийные отключения.

Минэнерго также отмечает, что в течение прошлой недели Россия целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 94 раза. Всего зафиксировано 208 инцидентов, повлекших за собой уничтожение или повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

Также в четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения света.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.

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