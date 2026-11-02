Wideo: W wyniku ataków Rosji odnotowano przerwy w dostawach prądu w dziewięciu obwodach Ukrainy

Według stanu na poranek 2 listopada, w wyniku rosyjskich ostrzałów, odbiorcy w dziewięciu obwodach Ukrainy zostali pozbawieni dostaw energii elektrycznej. Na części terytorium kraju obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu o intensywności do 2,5, a najtrudniejsza sytuacja w zakresie zasilania elektrycznego panuje w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim.

„W ciągu ostatnich 24 godzin wróg kontynuował ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W rezultacie od rana odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach winnickim, donieckim, dniepropetrowskim, zaporoskim, czerkaskim, kirowogradzkim, rówieńskim, odeskim i charkowskim” – czytamy w komunikacie Ukenergo.

Prace naprawcze rozpoczęto wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach do końca doby konieczne jest stosowanie harmonogramów ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie do 2,5 serii.

Zużycie energii elektrycznej o godz. 9:30 w poniedziałek jest o 1,6% niższe niż w poprzednim dniu roboczym – w piątek, 30 października. Ukenergo apeluje o ograniczenie korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00.

Z kolei Ministerstwo Energii informuje, że najtrudniejsza pozostaje sytuacja z dostawami energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim, gdzie infrastruktura energetyczna uległa rozległym zniszczeniom. W tych obwodach, w wyniku zakłóceń w przekazywaniu energii elektrycznej do odbiorców, stosowane są awaryjne odłączenia zasilania.

Ministerstwo Energii zaznacza również, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja 94 razy celowo atakowała ukraiński sektor energetyczny oraz sektor naftowo-gazowy. Ogółem odnotowano 208 incydentów, które spowodowały zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury energetycznej oraz naftowo-gazowej.

W Kijowie i wielu obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

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