视频：因俄罗斯的袭击，乌克兰九个州出现停电情况

截至11月2日早晨，由于俄罗斯的炮击，乌克兰九个州的用户面临断电。 该国部分地区实施了最高达2.5级的限电轮流停电措施，其中第聂伯罗彼得罗夫斯克州和基辅州的供电形势最为严峻。

“过去24小时内，敌军继续对乌克兰的民用能源基础设施发动袭击。 受此影响，截至今晨，文尼察州、顿涅茨克州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州、切尔卡瑟州、基洛沃格勒州、里夫内州、敖德萨州和哈尔科夫州均出现新的停电情况，”乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）在声明中表示。

在安全形势允许的地区，抢修工作已全面展开。

受俄罗斯袭击影响，部分地区在今日结束前将被迫对工业实施限电计划，并执行每小时最多2.5轮的轮流停电安排。

截至周一9:30，用电量较前一工作日（10月30日星期五）下降了1.6%。乌克兰国家能源公司呼吁民众在16:00至22:00期间限制使用大功率电器。

与此同时，能源部表示，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和基辅州的供电形势依然最为严峻，该地区能源基础设施遭受了大规模破坏。由于无法向用户输送电力，这些地区正在实施紧急断电措施。

能源部还指出，上周俄罗斯有针对性地对乌克兰能源及石油天然气行业发动了94次袭击。 总计记录了208起事件，导致能源及石油天然气基础设施被摧毁或受损。

基辅及乌克兰多个地区已实施紧急停电措施。

需要提醒的是，由于断电，基辅的电动交通已暂停运行。

11月1日（周日），基辅实施了紧急停电。原因是俄罗斯对能源设施的打击以及对电力系统的持续攻击。

此外，基辅州四个地区也实施了紧急停电。

10月31日（周六），部分基辅居民在一天的大部分时间里都处于断电状态。

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