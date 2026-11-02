洛杉矶禁止在市内开采石油——德国之声

美国洛杉矶市议会于10月28日批准了一项禁止在市界内开采石油的条例。该文件立即停止石油开采，禁止重新钻井和加深井深。现有开采作业必须在未来20年内逐步停止，德国之声报道。

该决定涉及洛杉矶市内数百口活跃油井和数千口闲置油井。其中许多位于工人阶级社区。市议会主席马奎斯·哈里斯-道森表示，在南洛杉矶，企业在住宅楼对面的街道上进行钻井。

居民对污染的投诉

当地活动人士十多年来一直争取停止城市内的石油开采。居住在活跃和闲置油井附近的居民报告称，出现刺鼻气味、头痛、恶心和呼吸问题。

油井可能释放有毒物质，包括苯和硫化氢。研究表明，居住在开采地点附近与更高的呼吸系统疾病发生率和肺功能恶化有关。活跃和闲置油井还可能排放甲烷——一种强效温室气体。

根据加利福尼亚州法律，如果一口油井两年未产油，则被视为闲置井。与已密封的油井不同，这类设施可能会重新投入运营。

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企业准备对条例提出挑战

市议会早在2022年就批准了逐步退出石油开采的措施，但石油公司在法院对该决定提出了挑战。行业协会当时获得了一项结论，即市政府无权实施此类禁令。随后，加利福尼亚州通过了一项法律，扩大了地方政府监管和限制油气作业的权限。

加利福尼亚独立石油协会首席执行官罗克·齐尔曼向德国之声表示，能源公司已准备好对新条例提出挑战。据他称，该协会认为这属于对私人财产的非法征收。他还表示，这项禁令可能会加深该市居民对进口石油的依赖。

油井封井问题

开采停止后，运营商必须拆除设备并密封油井。洛杉矶约80%的闲置油井已停运超过八年，约三分之一已停运超过一个世纪。根据CalGEM的数据，该机构在2025年仅收取了3600万美元罚款中的100万美元。

Carbon Tracker估计，即使将加利福尼亚州石油公司未来的全部利润都用于油井封井工作，该州仍可能缺少70亿美元。

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