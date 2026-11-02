Лос-Анджелес запретил добычу нефти в городе — Deutsche Welle

Городской совет Лос-Анджелеса в США 28 октября одобрил постановление, запрещающее добычу нефти в пределах города. Документ немедленно прекращает добычу, запрещает повторное бурение и углубление скважин. Действующие операции по добыче должны быть постепенно прекращены в течение следующих 20 лет, сообщает Deutsche Welle.

Решение касается сотен активных и тысяч неактивных скважин в пределах Лос-Анджелеса. Многие из них расположены в рабочих районах. Президент городского совета Маркис Харрис-Доусон заявил, что в Южном Лос-Анджелесе компании вели бурение через дорогу от жилых домов.

Жалобы жителей на загрязнение

Местные активисты более десяти лет добивались прекращения городской добычи нефти. Жители, живущие рядом с активными и неактивными скважинами, сообщали о резких запахах, головной боли, тошноте и проблемах с дыханием.

Нефтяные скважины могут выделять токсичные вещества, в том числе бензол и сероводород. Исследования связывают проживание рядом с местами добычи с более высокой частотой респираторных заболеваний и ухудшением функции легких. Активные и простаивающие скважины также могут выбрасывать метан — мощный парниковый газ.

Согласно законодательству Калифорнии, скважина считается простаивающей, если она не добывала нефть в течение двух лет. В отличие от герметизированных скважин, такие объекты потенциально могут быть возвращены в эксплуатацию.

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Компании готовятся оспаривать постановление

Городской совет уже одобрял постепенный отказ от добычи нефти в 2022 году, однако нефтяные компании оспорили это решение в суде. Отраслевые объединения тогда добились заключения, что город не имеет полномочий вводить такой запрет. Впоследствии Калифорния приняла закон, расширивший возможности местных властей регулировать и ограничивать нефтегазовые операции.

Генеральный директор Калифорнийской независимой нефтяной ассоциации Рок Зирман заявил Deutsche Welle, что энергетические компании готовы оспорить новое постановление. По его словам, ассоциация считает его незаконным изъятием частной собственности. Он также заявил, что запрет может усилить зависимость жителей города от импортной нефти.

Проблема ликвидации скважин

После прекращения добычи операторы должны демонтировать оборудование и герметизировать скважины. Около 80% простаивающих скважин в Лос-Анджелесе не работают более восьми лет, а примерно треть — более столетия. По данным CalGEM, в 2025 году агентство собрало лишь 1 млн долларов из 36 млн долларов штрафов.

По оценке Carbon Tracker, даже если все будущие доходы нефтяных компаний Калифорнии направить на ликвидацию скважин, штату все равно может не хватить 7 млрд долларов на эти работы.

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