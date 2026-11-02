Los Angeles zakazało wydobycia ropy naftowej w mieście — Deutsche Welle

Rada Miasta Los Angeles w USA 28 października zatwierdziła rozporządzenie zakazujące wydobycia ropy naftowej w granicach miasta. Dokument natychmiast wstrzymuje wydobycie, zakazuje ponownego wiercenia i pogłębiania odwiertów. Obecne operacje wydobywcze mają zostać stopniowo zakończone w ciągu najbliższych 20 lat, informuje Deutsche Welle.

Decyzja dotyczy setek aktywnych i tysięcy nieaktywnych odwiertów na terenie Los Angeles. Wiele z nich znajduje się w dzielnicach robotniczych. Przewodniczący Rady Miasta Marqueece Harris-Dawson oświadczył, że w południowym Los Angeles firmy prowadziły odwierty po drugiej stronie ulicy od budynków mieszkalnych.

Skargi mieszkańców na zanieczyszczenie

Lokalni aktywiści przez ponad dziesięć lat zabiegali o zakończenie miejskiego wydobycia ropy naftowej. Mieszkańcy żyjący w pobliżu aktywnych i nieaktywnych odwiertów zgłaszali intensywne zapachy, bóle głowy, nudności i problemy z oddychaniem.

Odwierty naftowe mogą emitować substancje toksyczne, w tym benzen i siarkowodór. Badania wiążą mieszkanie w pobliżu miejsc wydobycia z większą częstotliwością chorób układu oddechowego i pogorszeniem funkcji płuc. Aktywne i nieczynne odwierty mogą również emitować metan, silny gaz cieplarniany.

Zgodnie z prawem Kalifornii odwiert uznaje się za nieczynny, jeśli nie wydobywał ropy przez dwa lata. W przeciwieństwie do odwiertów uszczelnionych, takie obiekty mogą potencjalnie zostać ponownie uruchomione.

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Firmy przygotowują się do zaskarżenia rozporządzenia

Rada Miasta zatwierdziła już stopniowe wycofanie wydobycia ropy naftowej w 2022 roku, lecz firmy naftowe zaskarżyły tę decyzję w sądzie. Stowarzyszenia branżowe uzyskały wówczas orzeczenie, że miasto nie ma uprawnień do wprowadzenia takiego zakazu. Następnie Kalifornia przyjęła ustawę, która rozszerzyła możliwości władz lokalnych w zakresie regulowania i ograniczania działalności naftowej i gazowej.

Dyrektor generalny California Independent Petroleum Association, Rock Zierman, powiedział Deutsche Welle, że firmy energetyczne są gotowe zaskarżyć nowe rozporządzenie. Według niego stowarzyszenie uważa je za nielegalne przejęcie prywatnej własności. Oświadczył również, że zakaz może zwiększyć zależność mieszkańców miasta od importowanej ropy.

Problem likwidacji odwiertów

Po zakończeniu wydobycia operatorzy muszą zdemontować sprzęt i uszczelnić odwierty. Około 80% nieczynnych odwiertów w Los Angeles nie działa od ponad ośmiu lat, a około jedna trzecia — od ponad stulecia. Według CalGEM w 2025 roku agencja zebrała jedynie 1 mln dolarów z 36 mln dolarów kar.

Według szacunków Carbon Tracker, nawet gdyby wszystkie przyszłe zyski kalifornijskich firm naftowych przeznaczono na likwidację odwiertów, stanowi nadal mogłoby zabraknąć 7 mld dolarów na te prace.

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