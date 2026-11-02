Девять крупнейших публичных нефтяных компаний могут совокупно получить более 95 млрд долларов прибыли за третий квартал 2026 года. Рост прибыли связывают со скачком цен на ископаемое топливо на фоне войны США и Израиля против Ирана, сообщает The Guardian.

По оценке инвестиционного брокера AJ Bell, девять крупных производителей нефти могут заработать более 95 млрд долларов за три месяца до конца сентября. Во втором квартале эти же компании получили 96 млрд долларов прибыли. Семью месяцами ранее цены на нефть поднимались выше 126 долларов за баррель.

Прибыль Saudi Aramco и BP

Аналитики ожидают, что наибольшую квартальную прибыль покажет государственная Saudi Aramco. Ее чистый доход в третьем квартале может вырасти на 7% — до 30 млрд долларов. Рыночная стоимость компании оценивается в 1,7 трлн долларов.

BP уже опубликовала финансовые результаты за июль–сентябрь, сообщив о квартальной прибыли в 8,46 млрд долларов. Это самый высокий показатель компании с 2008 года.

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Призывы к вкладу в энергетический переход

Издание отмечает, что прибыль отрасли поддержали нефтеперерабатывающие подразделения компаний. Они воспользовались более высокими ценами и дефицитом поставок после того, как война вызвала перебои с перевозками через Ормузский пролив.

Представители экологических организаций призвали крупные нефтяные корпорации компенсировать экологический ущерб и содействовать переходу к возобновляемой энергетике. Активисты также критикуют планы дальнейшей добычи нефти и газа, предупреждая о высоких счетах за энергию для домохозяйств.

Shell и Saudi Aramco отказались от комментариев. В BP сослались на предыдущие заявления генерального директора Мег О’Нилл о роли компании в обеспечении поставок дизельного и авиационного топлива. В Eni заявили, что ее прибыль является результатом операционной и финансовой модели, а также отметили расширение бизнеса в сфере энергетического перехода, в частности в области возобновляемой энергетики.

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