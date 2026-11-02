九家最大的上市石油公司2026年第三季度的利润总额可能超过950亿美元。利润增长与美国和以色列对伊朗发动战争背景下化石燃料价格飙升有关，《卫报》报道。

据投资经纪商AJ Bell估计，九家大型石油生产商在截至9月底的三个月内可能赚取超过950亿美元。第二季度，这些公司获得了960亿美元利润。七个月前，油价曾升至每桶126美元以上。

沙特阿美和BP的利润

分析师预计，国有的沙特阿美将录得最高的季度利润。其第三季度净收入可能增长7%，达到300亿美元。该公司的市值估计为1.7万亿美元。

BP已公布7月至9月的财务业绩，报告季度利润为84.6亿美元。这是该公司自2008年以来的最高水平。

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呼吁为能源转型作出贡献

该报指出，公司的炼油部门支撑了行业利润。在战争导致霍尔木兹海峡运输中断后，这些部门受益于更高的价格和供应短缺。

环保组织代表呼吁大型石油企业赔偿环境损害，并推动向可再生能源转型。活动人士还批评进一步开采石油和天然气的计划，警告家庭将面临高昂的能源账单。

壳牌和沙特阿美拒绝置评。BP援引首席执行官梅格·奥尼尔此前关于该公司在保障柴油和航空燃料供应方面作用的声明。埃尼表示，其利润是运营和财务模式的结果，并指出其正在扩大能源转型领域的业务，其中包括可再生能源。

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